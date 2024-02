Mar Rosso: forze Usa, abbattuto missile da crociera Houthi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) "hanno condotto un attacco per legittima difesa contro un missile da crociera antinave Houthi - i ribelli yemeniti sciiti filo-iraniani - pronto a essere lanciato contro le navi nel Mar Rosso". Lo riferisce su X il Centcom, precisando che l'attacco è avvenuto intorno alle 04:00 (ora di Sana'a, l'una di notte in Italia). "Le forze statunitensi hanno identificato il missile da crociera nelle aree dello Yemen controllate dagli Houthi e hanno stabilito che rappresentava una minaccia imminente per le navi della Marina statunitense e le navi mercantili nella regione. Questa azione proteggerà la libertà di navigazione e renderà le acque internazionali più sicure per le navi della marina americana e le navi mercantili", si legge nel comunicato. Precedentemente, le autorità di Stati Uniti e Regno Unito hanno confermato i nuovi raid effettuati contro 36 obiettivi in 13 diverse postazioni delle milizie sciite filo-iraniane Houthi in Yemen. In una nota, i due governi hanno precisato che l’operazione è stata condotta anche con il sostegno di Australia, Bahrein, Canada, Danimarca, Paesi Bassi e Nuova Zelanda. (segue) (Res)