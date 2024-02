El Salvador: 6 milioni al voto per le elezioni generali, favorito l’attuale presidente Bukele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- El Salvador va alle urne oggi, domenica 4 febbraio, per elezioni presidenziali che non dovrebbero offrire grandi sorprese. Il favorito, con oltre l’80 per cento di consensi secondo l’ultimo sondaggio realizzato nel Paese, è l’attuale presidente ed esponente del partito Nuove Idee (Ni), Nayib Bukele, popolare fuori e dentro El Salvador soprattutto per le sue efficaci politiche di repressione della criminalità che, salvo sorprese, lo porteranno a ottenere un altro mandato di cinque anni. Bukele si presenta al voto nonostante le polemiche nate per la liceità di una sua nuova candidatura: la costituzione salvadoregna, infatti, vieta un secondo mandato. Ma la Corte suprema prima - rinnovata in blocco da un parlamento controllato dal governo - e il Tribunale elettorale poi hanno interpretato il limite come legato a due mandati consecutivi e ha permesso una ricandidatura di Bukele purché interrotta da un periodo di licenza. Per questo motivo, il presidente in carica, a dicembre 2023 ha “messo in pausa” le sue funzioni per sei mesi, affidando tecnicamente i suoi compiti alla sua segretaria privata Claudia Rodriguez e “dedicandosi solo alla campagna elettorale”. I cittadini sono chiamati a votare per presidenza, vice presidenza e Congresso. Per vincere, il candidato dovrà ottenere il 50 per cento dei voti più uno. In alternativa, i primi due arrivati si disputeranno la carica nel ballottaggio del 3 marzo, giorno in cui si voterà anche per le municipali. Recentemente i municipi sono passati da 262 a 44, mentre i parlamentari da 84 a 60. Per i cittadini all’estero è stato introdotto il voto da remoto, ovunque tramite internet, e tramite voto elettronico in 81 seggi allestiti presso 59 città di 29 Stati. (segue) (Mec)