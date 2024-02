El Salvador: 6 milioni al voto per le elezioni generali, favorito l’attuale presidente Bukele (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito del presidente, Nuevas Ideas (Ni) dispone di oltre il 66 per cento di seggi nel Parlamento unicamerale (56 su 84), dato che gli permette di approvare qualsiasi iniziativa legislativa senza bisogno di alleanze. Con un numero di seggi inferiore a quello attuale, anche di poco, Bukele potrebbe avere però meno spazio politico per continuare le sue severe manovre di sicurezza – in primis lo stato d’emergenza. Per questo, nel suo appello alla popolazione ha fatto leva ancora una volta sulla sicurezza, invitando i cittadini a votare Nuove Idee per evitare di “rimettere in libertà” le decine di migliaia di membri delle bande criminali arrestati nei quasi due anni di stato di emergenza. "Con un solo deputato in meno, Ni perderebbe la maggioranza qualificata mettendo a rischio la guerra contro le bande armate", ha detto Bukele in un messaggio video pubblicato sul proprio profilo X. Dalla sua, c’è comunque una riforma parlamentare che ha diminuito i seggi da 84 a 60 e ha ristabilito le modalità di assegnazione dei seggi a favore del partito con più voti. (segue) (Mec)