El Salvador: 6 milioni al voto per le elezioni generali, favorito l’attuale presidente Bukele (3)

- Il tema del contrasto alle bande criminali, come detto, ha reso Bukele popolare tra i connazionali, ma anche ispirato un "modello" regionale che si è pian piano affacciato anche in altri Paesi: Daniel Noboa, presidente dell’Ecuador, e l’aspirante candidata presidenziale del Guatemala, Sandra Torres, hanno più volte citato le misure applicate a El Salvador come una possibile soluzione alla violenza diffusa nella regione. E l’aspirante candidato presidenziale in Messico, Eduardo Verastegui, ha appoggiato esplicitamente la ricandidatura di Bukele. Il presidente uscente ha impresso una svolta sostanziale alla sua politica di sicurezza dopo una serie di episodi violenti in cui tra il 25 e il 27 marzo 2022: certificata la morte violenta di 87 persone, Bukele ha emanato uno stato d’emergenza (prorogato a gennaio 2024 per la ventiduesima volta) e ha intrapreso una strada securitaria con risultati sorprendenti nel contrasto delle bande criminali, anche se a scapito dei diritti umani come denunciano alcuni attori internazionali e alcune Organizzazioni non governative. (segue) (Mec)