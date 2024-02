El Salvador: 6 milioni al voto per le elezioni generali, favorito l’attuale presidente Bukele (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli sfidanti di Bukele sono cinque, di cui due appartengono a storiche formazioni del Paese e rappresentano il bipartitismo interrotto proprio da Nuevas Ideas. Manuel Flores, dato al secondo posto nei sondaggi con un 4,2 per cento dei voti, è l’esponente del Fronte Farabundo Marti di liberazione nazionale (Fmln), lo storico partito di sinistra nato dagli ex guerriglieri, e al governo dal 2009 al 2019. Joel Sanchez, invece, è il rivale membro del partito di destra Alleanza nazionalista repubblicana (Arena). Fmln e arena sono i due partiti che hanno dominato lo scenario politico dalla guerra civile del 1980 fino all’elezione di Bukele nel 2019. Ora, ridotti ad avere meno del 5 per cento, sono annientati da quello che secondo alcuni analisti potrebbe diventare un “partito unico". Gli altri sfidanti, dati a meno del 2 per cento, sono Luis Parada, militare in congedo ed esperto di arbitrati internazionali e in lista a a nome di Nostro Tempo; l’architetto Marina Murillo per Fraternità patriottica salvadoregna, Fps, e il medico José Renderos, già membro di Arena, in corsa con il partito Forza solidale, Fs. (segue) (Mec)