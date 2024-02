El Salvador: 6 milioni al voto per le elezioni generali, favorito l’attuale presidente Bukele (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attuali oppositori hanno denunciato situazioni che renderebbero il voto di domenica un appuntamento privo delle necessarie garanzie democratiche. Si parla - con il conforto di alcuni osservatori - di diseguaglianze nella disponibilità di risorse per la campagna elettorale, di uno spazio civico "limitato", di "scarsa trasparenza" negli organi elettorali, e dei problemi logistici e sociali legati al fatto di celebrare il voto in uno stato di emergenza. Alcuni avversari di Bukele parlano in questo senso di "paura" dei cittadini, frenati dalla pressione politica in favore del presidente dall’esprimere le loro vere intenzioni di voto. “Se sarò eletto, la battaglia contro la corruzione inizierà dal primo giorno”, ha dichiarato Parada alla testata “Telecorporación Salvadoreña” (Tcs). (segue) (Mec)