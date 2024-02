El Salvador: 6 milioni al voto per le elezioni generali, favorito l’attuale presidente Bukele (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bukele, dal 2015 al 2018 sindaco della capitale San Salvador, è presidente dal 1 giugno del 2019, grazie alla vittoria ottenuta alle elezioni del febbraio. Nell’ottobre 2017 annuncia in diretta facebook la nascita del movimento Nuevas Ideas, partito che avrebbe costituito l’asse portante della Grande alleanza per l’unità nazionale (Gana) con cui si è presentato alle presidenziali. Bukele ha vinto le elezioni con il 53,10 per cento dei consensi totali, quota che gli ha consentito di evitare il ballottaggio. Le elezioni legislative di fine febbraio 2021 gli avrebbero consegnato, da maggio, un agevole controllo dell’Assemblea, l’organo monocamerale: la maggioranza di governo conta infatti su 64 degli 84 deputati. Una forza che il presidente ha speso per compiere una profonda riforma dei vertici della giustizia, oggetto di critiche da fuori e dentro il paese. Bukele, acceso sostenitore delle nuove tecnologie, ha inoltre introdotto – primo Paese al mondo – il Bitcoin come moneta di corso legale. (Mec)