Sanità: Locatelli su Giornata mondiale cancro, sensibilizzare su prevenzione, ricerca e cure

- Oggi, 4 febbraio ricorre la Giornata mondiale contro il cancro, promossa dalla Union for international cancer control e sostenuta dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). “Un’occasione per sensibilizzare tutti sull’importanza della prevenzione, della diagnosi precoce, della ricerca e dell’accesso alle cure”. Lo scrive sui social il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli. “Abbiamo fatto tanta strada ma ne abbiamo ancora molta da fare, insieme possiamo viaggiare più veloci: nella ricerca, nelle terapie, nell’approccio alle cure e nella riabilitazione, ma soprattutto mettendo sempre al centro la persona e il diritto di avere, oltre ai supporti sanitari, anche una vita sociale, relazionale, affettiva e soprattutto il diritto di essere felici!”, sottolinea Locatelli, che aggiunge: “Nessuna persona deve essere identificata con la propria malattia o con una disabilità. Una Persona è una Persona e come tale deve essere rispettata”. (Rin)