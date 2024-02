Catania: Siracusano, orrore per stupro 13enne, responsabili paghino per quanto commesso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Orrore, degrado, follia. “La vicenda di Catania, con una ragazzina di tredici anni stuprata da un branco di sette ragazzi egiziani nei giardini comunali di Villa Bellini, ci consegna uno spaccato sociale estremamente preoccupante”. Così in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata siciliana di Forza Italia. “Storie di questo tipo si ripetono inesorabilmente in tutto il Paese. Violenza sessuale di gruppo, prevaricazione sui più deboli, sottomissione delle donne, sempre più piccole e sempre più indifese. Ci aspettiamo che i responsabili di questa atrocità - già tutti individuati - paghino per ciò che hanno commesso. Non ci sono giustificazioni per quanto accaduto, non può essere immaginabile una furia di questo tipo da parte di ragazzi anche minorenni. La mia sincera e commossa solidarietà alla vittima, alla sua famiglia, al fidanzatino picchiato e immobilizzato dal branco. Ciascuno di noi, nel suo piccolo, deve fare qualcosa in più nel contrasto alla violenza e nel diffondere la cultura del rispetto delle donne, affinché simili episodi non si ripetano mai più", aggiunge. (Rin)