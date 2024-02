Sanità: La Russa su Giornata mondiale cancro, molta strada percorsa, ancora tanta da fare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi 4 febbraio si celebra la Giornata mondiale contro il cancro. “Una occasione importante per ribadire con forza la necessità di sostenere la comunità scientifica. In questi anni molta strada è stata percorsa ma purtroppo ancora tanta ne abbiamo da fare”. Così in una nota il presidente del Senato, Ignazio La Russa. “Investire sulla Sanità, su una maggiore accessibilità alle cure e sulla ricerca vuol dire investire su di noi. Un impegno rilevante dal quale nessuno deve sottrarsi perché un futuro migliore dipende da tutti. Ai pazienti e ai familiari di coloro che vengono colpiti da questa malattia giunga la mia vicinanza”, aggiunge. (Rin)