Business news: Qatarm assegnati contratti da 6 miliardi di dollari per aumento produzione petrolio

- QatarEnergy ha assegnato quattro pacchetti contrattuali di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione (Epci) del valore complessivo di 6 miliardi di dollari, relativi alla prossima fase di sviluppo del giacimento offshore di Al Shaheen, il più grande del Qatar. I contratti fanno parte del Progetto Ru'ya (“visione” in arabo), la terza fase dello sviluppo di Al Shaheen da quando la North Oil Company, una joint venture tra QatarEnergy (70 per cento) e TotalEnergies (30 per cento), ha rilevato la gestione del giacimento nel luglio 2017. Il Progetto Ru'ya, che mira a una produzione di oltre 550 milioni di barili di petrolio, sarà eseguito nell’arco di cinque anni con la prima estrazione prevista nel 2027. E' prevista la perforazione di oltre 200 pozzi e l'installazione di un nuovo complesso di processi centralizzati, nove piattaforme remote di teste pozzo e condotte associate. QatarEnergy ha affermato che i quattro pacchetti del valore totale di oltre 6 miliardi di dollari comprendono un contratto Epc per nove piattaforme di teste pozzo del valore di circa 2,1 miliardi di dollari, assegnato a un consorzio di McDermott Middle East e Qingdao McDermott Wuchuan Offshore Engineeri; un contratto per una piattaforma di elaborazione centrale del valore di circa 1,9 miliardi di dollari, assegnato a un consorzio formato da McDermott Middle Easte Hyundai Heavy Industries; un altro contratto per una piattaforma montante del valore di circa 1,3 miliardi di dollari e assegnato a Larsen & Toubro Limited; e un contratto per condotte e cavi sottomarini del valore di circa 900 milioni di dollari assegnato a China Offshore Oil Engineering. (Res)