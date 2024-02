Business news: Arabia Saudita, 2,4 milioni di lavoratori in settore privato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 2,4 milioni i cittadini dell'Arabia Saudita a lavorare nel settore privato, con un aumento della partecipazione femminile al 36 per cento. Lo ha riferito il quotidiano saudita "Arab News", citando una fonte ufficiale. Intervenendo alla terza edizione del Qassim Youth Empowerment Forum, il vice ministro saudita delle Risorse umane e dello Sviluppo sociale per gli affari del lavoro, Ahmed al Zahrani, ha affermato che l'aumento osservato negli ultimi sei anni non ha precedenti in nessun mercato del lavoro al mondo. (Res)