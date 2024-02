Business news: Etiopia, premier Ahmed a colloquio con direttrice Fmi Georgieva a margine del vertice Italia-Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro etiope Abiy Ahmed e la direttrice generale del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva, hanno avuto un colloquio bilaterale a margine del vertice Italia-Africa in corso a Roma. È quanto si apprende dalla stessa Georgieva che ha postato sul suo profilo X (ex Twitter) le foto dell'incontro, parlando di "una buona discussione" incentrata "su come l'Fmi potrebbe sostenere l'economia dell'Etiopia e l'agenda di riforme interna". L'incontro avviene dopo che una missione dell'Fmi guidata da Alvaro Piris ha visitato Addis Abeba dal 25 settembre al 3 ottobre scorsi per discutere della richiesta dell'Etiopia di sostegno dell'Fmi per il suo programma di riforme. (Res)