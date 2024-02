Cile: sale a 51 il numero di morti per gli incendi, ma ministra Interni prevede cifre "molto più alte"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È salito a 51 il numero di vittime degli incendi che si stanno sviluppando ella zona centro meridionale del Cile. Lo ha detto il viceministro dell'Interno, Manuel Monsalve, segnalando che solo 18 dei corpi senza vita sono stati identificati. "Ci sono informazioni preliminari, non ancora ufficializzate, che ci fanno ritenere che arriveremo a una cifra molto più alta", ha però precisato la titolare del ministero, Carolina Tohà. "È l'incendio che ha causato le maggiori perdite di vite umane e probabilmente sarà la situazione di emergenza con più vittime mortali in Cile, dopo il terremo del 2010", ha proseguito Tohà. La ministra ha citato due situazioni che "preoccupano" al momento le autorità: "le difficoltà inedite nel portare avanti le evacuazioni. Abbiamo perso vite per queste difficoltà. L'appello è a riporre la massima attenzione e seguire le istruzioni", ha detto la ministra avvertendo che le unità di soccorso sono istruite, "in caso di necessità, a portare a termine le evacuazioni anche facendo uso della forza". In secondo luogo, Tohà ha detto di disporre di "prove serie che l'origine del più grave di questi incendi, quello che si è verificato a Las Tablas, potrebbe essere stata intenzionale. Ci sono sempre voci di questo tipo, ma in questa opportunità le prove arrivano da persone di fiducia, e rappresentano motivo di grande preoccupazione", ha aggiunto. (Abu)