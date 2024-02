Business news: al via a Roma forum bilaterale Italia-Congo, promuovere occasioni di business fra artigiani e Pmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto a Roma, sotto l’auspicio di maggiori investimenti e di una proficua cooperazione, il Forum italo-congolese per la Promozione degli scambi tra artigiani e Piccole e medie imprese (Pmi), iniziativa organizzata a Roma dall’ambasciata della Repubblica del Congo con il patrocinio del governo di Brazzaville per promuovere nuove opportunità di business bilaterale. Fino a venerdì, 2 febbraio, oltre 400 attori rappresentanti di istituzioni, imprese ed artigiani italiani e congolesi si sono confrontate sulle opportunità e sfide che la piccola e media imprenditoria deve affrontare in diversi settori, sul filo di un tessuto artigianale nel quale Roma e Brazzaville si riconoscono simili. “L’Italia è la culla delle piccole e medie imprese”, ha detto nell’intervento di apertura la ministra congolese delle Pmi e dell’Artigianato Jacqueline Lydia Mikolo, per la quale il Belpaese “merita tutta la nostra attenzione” e che ha ribadito che “il Congo è pronto” a presentare proposte di una collaborazione “reciprocamente vantaggiosa”. Un appuntamento, non ha mancato di osservare Mikolo, che porta in sé anche il tentativo di dare ai giovani congolesi un'alternativa all’espatrio costruendo opportunità lavorative concrete nel loro Paese. Così, nella due giorni di forum e nella successiva permanenza romana, il programma prevede visite ad alcune aziende italiane, a partire da Eni, e diversi appuntamenti b2b e b2c. (Res)