Gaza: militari Israele proseguono le operazioni congiunte nella Striscia

- I militari della squadra di combattimento della Brigata paracadutisti delle Forze di difesa israeliane (Idf) hanno fatto irruzione in un edificio utilizzato dal comandante della Brigata Khan Yunis del movimento islamista palestinese Hamas per condurre i combattimenti. Lo riferiscono su X le Idf, indicando che a ovest di Khan Yunis i militari hanno eliminato un certo numero di miliziani con il fuoco a corto raggio. Proseguono anche le operazioni dell'Aeronautica in tutta la Striscia di Gaza, dove i caccia hanno attaccato diversi obiettivi di Hamas, compresi infrastrutture e siti di lancio di razzi. Le forze navali continuano ad assistere le unità terrestri che operano nella Striscia di Gaza con il fuoco e l'osservazione dal mare. Nell’ultimo giorno, le forze hanno attaccato diversi obiettivi utilizzati dalle organizzazioni armate nella Striscia di Gaza, compresi infrastrutture e un edificio dove sono stati identificati i miliziani. Dall'inizio dell'offensiva a Gaza, il 7 ottobre scorso, in seguito all'attacco del movimento palestinese Hamas, sono morti 225 militari israeliani. Secondo l'ultimo resoconto del ministero della Sanità di Gaza gestito da Hamas, a Gaza sono morti 27.238 palestinesi e 66.452 feriti. Le cifre non possono essere verificate e non viene fatta distinzione tra civili e combattenti. Tra queste morti, infatti, sono calcolate anche quelle causate dal lancio di razzi da parte dello stesso movimento islamista palestinese. Secondo le autorità israeliane, dal 7 ottobre a oggi sono stati uccisi circa 10.000 miliziani di Hamas nei combattimenti a Gaza, oltre ad altri mille uccisi in Israele all'indomani dell'attacco del 7 ottobre. (Res)