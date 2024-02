Sanità: Casellati su Giornata mondiale cancro, investire in ricerca, prevenzione e accessibilità cure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giornata mondiale contro il cancro “ci ricorda l’importanza di investire in ricerca, prevenzione e accessibilità delle cure contro un nemico invisibile e crudele”. Lo scrive sui social il ministro per le Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa, Elisabetta Casellati. “Un nemico che non aggredisce solo il corpo, ma spesso trascina in una battaglia con ripercussioni psicologiche e discriminazioni sociali che persistono anche dopo i percorsi terapeutici. La legge approvata a dicembre sull’oblio oncologico è una pietra miliare per la tutela della dignità e delle libertà fondamentali. Dobbiamo proseguire su questa strada, lavorando perché siano garantiti i diritti di tutti i pazienti, prima e dopo la guarigione”, aggiunge. (Rin)