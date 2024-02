Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cielo poco nuvoloso su rilievi e alta pianura per il passaggio di nubi sottili in quota; altrove nuvoloso per nubi basse, seppure con schiarite nelle ore pomeridiane. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie o in aumento, anche moderato per infiltrazioni di aria molto mite dal Tirreno e residui effetti favonici; massime in calo, in pianura valori minimi tra -1°C (ad est) e 6°C (ovest), massimi tra 7 e 12°C. (Rem)