- Cielo nubi basse fino al mattino sulla pianura, poco nuvoloso sui rilievi, poi velature diffuse, a tratti anche spesse. A sera, nuova formazione di nubi basse in pianura. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime stazionarie o in aumento. In pianura valori rispettivamente attorno a 2°C e 12°C. (Rem)