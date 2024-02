Business news: Cina annuncia "politica fiscale proattiva" per rafforzare crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Cina attuerà una "politica fiscale proattiva" e intensificherà gli aggiustamenti macroeconomici nel corso dell'anno per consolidare e rafforzare la crescita. Lo ha detto il viceministro delle Finanze, Wang Dongwei, nel corso di una conferenza stampa tenuta a Pechino. Stando a quanto anticipato dal viceministro, la politica fiscale del 2024 si concentrerà sull'espansione della domanda interna e sull'innovazione tecnologica, che sarà promossa con abbuoni di interessi sui prestiti, sussidi e incentivi fiscali. Dopo la pandemia di Covid-19, l'economia del Paese asiatico ha registrato una ripresa irregolare, dovuta alla prolungata recessione del settore immobiliare, alle pressioni deflazionistiche e alle attuali sfide geopolitiche. In risposta a tali problematiche e alla sfiducia di imprese e consumatori, il governo ha fatto ricorso al debito pubblico per finanziare opere infrastrutturali, sospendendo tuttavia i progetti nelle aree amministrate da enti locali gravati da una forte passività. (Cip)