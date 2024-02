Business news: semiconduttori, firmato protocollo d'intesa tra Taiwan e Repubblica Ceca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Taiwan e Repubblica Ceca hanno firmato un protocollo d'intesa per promuovere la cooperazione nell'industria dei semiconduttori. Lo riporta l'agenzia di stampa "Channel News Asia". L'intesa è stata raggiunta dal fornitore taiwanese di materiali per semiconduttori Topoc Scientific Co, che ha collaborato con l'azienda di promozione degli investimenti Taiwan Eastbound Alliance - Landing America (TeaLa) per siglare l'accordo con il Czech National Semiconductor Cluster (Cnsc), che riunisce diversi enti operanti nel settore. "La sinergia della catena di fornitura regionale e la forza industriale ed economica della Repubblica Ceca, assieme ai vantaggi offerti in termini geografici, le prospettive per l'industria dei semiconduttori nel Paese europeo sono promettenti", ha dichiarato il presidente di Topoc e TeaLa, Guo Zhihui, dopo la stipula dell'intesa a Taipei. Il protocollo fa seguito anche all'apertura del Supply Chain Resilience Center istituito congiuntamente da Taipei e Praga nel Paese europeo lo scorso novembre, con l'obiettivo di rafforzare la catena di fornitura nell'industria dei semiconduttori. (Res)