Business news: Pakistan, inflazione al 28,3 per cento a gennaio

- L’indice dei prezzi al consumo in Pakistan è salito a gennaio del 28,3 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Rispetto al mese precedente l’aumento è stato dell’1,83 per cento. Lo ha reso noto l’Ufficio di statistica pachistano (Pbs). I rincari sono attribuiti soprattutto ai prezzi dei generi alimentari e dell’energia. Escludendo queste categorie, è stata rilevata un’inflazione annua del 17,8 per cento nelle aree urbane (contro il 30,2 per cento) e del 24,6 per cento in quelle rurali (contro il 25.7 per cento). L’indice dei prezzi all’ingrosso, invece, è salito del 26,95 per cento su base annua e dell’1,47 per cento su base mensile. (Inn)