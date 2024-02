Business news: Libia, ministro Economia incontra rappresentanti di aziende turche ed egiziane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Economia e del Commercio della Libia, Mohamed al Hawaij, ha incontrato rappresentanti di aziende turche ed egiziane per discutere di accordi e scambi commerciali. Lo ha reso noto il Governo di unità nazionale della Libia (Gun) su Facebook. Durante i colloqui, Al Hawaij ha sottolineato l'importanza di attivare gli accordi commerciali conclusi per sostenere gli scambi commerciali, rivitalizzare i partenariati con il settore privato ed esortare le aziende a sfruttare i vantaggi concessi dalla legge libica sugli investimenti agli investitori locali e stranieri. I rappresentanti delle aziende turche ed egiziane, da parte loro, hanno informato il ministro sui problemi e sulle difficoltà attualmente in essere nell’ambito dei rapporti tra imprenditori e investitori. (Lit)