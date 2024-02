Business news: Giordania, guerra a Gaza ha avuto un impatto negativo sul turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il conflitto in corso tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza ha avuto un impatto negativo sul settore del turismo in Giordania, nonostante l’economia del Paese stia crescendo a un “ritmo moderato”. È quanto si apprende dal nuovo rapporto del Fondo monetario internazionale (Fmi), che classifica la Giordania come un mercato emergente e un’economia a medio reddito. L'aspettativa di crescita per il 2024 si è ridotta al 2,6 per cento, rispetto al 3 per cento annunciato nelle precedenti previsioni. "Sebbene gli indicatori delle prenotazioni alberghiere e dei voli nella regione siano tornati ai livelli del 2019 prima dell'inizio della guerra lo scorso ottobre, l'andamento dei tassi di occupazione delle camere d'albergo dopo lo scoppio del conflitto è peggiorato notevolmente in Libano e in Giordania", si legge nel rapporto. (Lib)