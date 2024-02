Business news: Algeria cerca di ridurre il deficit commerciale con la Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la sua visita a Pechino, il ministro dell'Edilizia, dell'urbanistica e della città dell'Algeria, Mohamed Tarek Belaribi, ha fatto appello alla Cina affinché agevoli l'ingresso dei prodotti algerini nel suo mercato. Riconoscendo la Cina come il principale partner commerciale dell'Algeria dal 2013, Belaribi ha evidenziato la necessità di correggere il bilancio commerciale, attualmente a favore di Pechino. Questo squilibrio, con la Cina che esporta in Algeria più di quanto importi, rappresenta una sfida per il Paese nordafricano, limitandone la capacità di esportazione e la creazione di occupazione, secondo quanto riportato dal portale “Tsa Algérie”. Il ministro ha sollecitato la Cina ad adottare misure concrete per agevolare l'accesso dei prodotti algerini al mercato cinese e ha avanzato la proposta di istituire un'esposizione permanente dei prodotti algerini in Cina. Questa iniziativa avrebbe l'obiettivo di promuovere i prodotti algerini, aumentarne la visibilità tra i consumatori cinesi e favorire le esportazioni algerine. (Ala)