Business news: Tunisia fabbisogno finanziamento fiscale rimarrà elevato senza forti progressi su riforme

- In Tunisia si prevede che il fabbisogno di finanziamento fiscale rimarrà elevato in assenza di forti progressi sulle riforme. È quanto emerge dal rapporto pubblicato dal Fondo monetario internazionale (Fmi), "Medio Oriente e Nord Africa: il conflitto aggrava le sfide economiche", che tiene conto degli ostacoli posti in essere dalla guerra in Medio Oriente per i Paesi della regione Mena. Il documento indica che l'inflazione è destinata a rimanere elevata nei mercati emergenti come la Tunisia, raggiungendo il 25,6 per cento nel 2024, e nei paesi a basso reddito il 69,9 per cento, soprattutto in Egitto, Sudan e Yemen. In generale, l'inflazione nella regione Mena scenderà al 14,4 per cento, 0,6 punti percentuali in meno rispetto alla proiezione del Regional economic Outlook di ottobre 2023. Secondo la stessa fonte, oltre all'impatto negativo del conflitto, si prevede che l'elevato fabbisogno finanziario lordo del settore pubblico rimarrà una sfida significativa per la maggior parte dei mercati emergenti. Il Fmi prevede infatti che il fabbisogno finanziario totale nel 2024 ammonterà a 186 miliardi di dollari (rispetto ai 156 miliardi di dollari nel 2023), con un aumento di circa 6 punti percentuali delle entrate fiscali rispetto alle proiezioni di ottobre 2023. Queste esigenze di finanziamento ancora elevate per i mercati emergenti saranno coperte principalmente attraverso finanziamenti bancari nazionali e, come tali, probabilmente intensificheranno i collegamenti con le banche sovrane. Nel frattempo, i finanziamenti esterni contribuirebbero solo in piccola parte, poiché l'accesso limitato al mercato per i paesi altamente indebitati rimane un vincolo. (Res)