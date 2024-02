Business news: Congo-Brazzaville, Bello (Eni), progetto Gnl darà lavoro alle Pmi locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica del Congo è uno dei Paesi in cui Eni ha storicamente investito di più ed oggi cerca di farlo entrare nel ristretto cerchio delle destinazioni produttrici di Gas naturale liquefatto (Gnl), anche grazie al lavoro delle piccole e medie imprese locali. Lo ha detto Mario Bello, responsabile di Eni per l’Africa sub-sahariana, al Forum italo-congolese per la Promozione degli scambi tra artigiani e Pmi, a Roma. Bello ha illustrato il progetto Congo Gnl, osservando che fino al 2045 sono previsti acquisti per 1,7 miliardi, una cifra nella quale saranno coinvolte piccole e medie aziende locali. In Congo Eni dispone di 20 licenze, 321 pozzi, 11 piattaforme marine e due impianti di trattamento degli idrocarburi a terra, oltre a partecipare alla centrare elettrica del Paese, costruita da Eni e che fornisce al Congo il 70 per cento dell’elettricità. (Res)