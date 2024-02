Business news: Congo-Brazzaville, ministro Sassou N'Guesso, Italia può diventare "il più grande hub commerciale al mondo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'Italia ha il potenziale per diventare "il più grande hub commerciale al mondo". Ne è convinto Denis-Christel Sassou N'Guesso, ministro congolese della Cooperazione internazionale incaricato della promozione dei partenariati pubblico-privato, nonché figlio del presidente Denis Sassou N'Guesso, a Roma per partecipare al Forum italo-congolese per la Promozione degli scambi tra artigiani e Pmi. "La cooperazione economica fra Italia e Repubblica del Congo esiste dal 1968 ma oggi è al di sotto del suo potenziale e necessita di maggiori investimenti", ha detto il ministro, segnalando che oltre ad Eni, "attore di riferimento" in Congo, nell'ultimo periodo altre aziende italiane hanno espresso interesse a lavorare nel Paese africano.