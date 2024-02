Business news: Nigeria, Ufficio del cambio di Abuja cessa le operazioni a causa della carenza di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ufficio del cambio della capitale della Nigeria, Abuja, ha cessato le operazioni a tempo indeterminato a causa della scarsità di dollari. In un'intervista concessa alla "Bbc", il direttore Abdulahi Dauran, presidente dell'associazione, ha attribuito la colpa alla diffusione delle criptovalute e agli speculatori online. "Il motivo per cui vogliamo chiudere il mercato del cambio è che vogliamo che la gente sappia che anche noi siamo preoccupati per quello che sta succedendo", ha detto Dauran, aggiungendo: "La situazione è aggravata da speculatori come Binance e il sito web Aboki e i nigeriani fanno enorme affidamento su di loro". I nigeriani fanno molto affidamento sulla valuta statunitense per effettuare transazioni finanziarie internazionali. Lo sviluppo avviene nel contesto di nuove misure prese dalla Banca centrale per stabilizzare il tasso di cambio volatile della valuta nigeriana, la naira. La banca Apex ha ordinato alle banche di vendere le loro azioni in dollari in eccesso entro oggi e ha messo in guardia i finanziatori dall’accumulare valute estere in eccesso a scopo di lucro. (Res)