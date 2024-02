Business news: Cina, attività manifatturiera si è contratta per il quarto mese consecutivo a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’attività manifatturiera della Cina si è contratta per il quarto mese consecutivo a gennaio. Lo si apprende dai dati pubblicati dall’Ufficio nazionale di statistica (Nbs). L’indice dei responsabili degli acquisti (Pmi) nel settore manifatturiero è passato dai 49 punti di dicembre a 49,2 punti a gennaio, rimanendo al di sotto della soglia dei 50 punti che separa la contrazione dalla crescita. Ad incidere sul dato sono anche le festività del Capodanno lunare (10 febbraio), durante le quali molte fabbriche adotteranno un orario ridotto. Nel periodo di riferimento, il sottoindice dei nuovi ordini si è attestato a 49 punti, in calo per il quarto mese. L’indebolimento della domanda esterna ha influenzato anche l’indice degli ordini di esportazione, che a gennaio è stato di 47,2 punti e in calo per il decimo mese consecutivo. L’indice Pmi non manifatturiero, che monitora l’andamento di servizi e costruzioni, è invece passato dai 50,4 punti di dicembre a 50,7 punti a gennaio, ponendosi ai massimi dallo scorso settembre. (Cip)