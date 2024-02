Business news: Xi, necessario lavorare per dotarsi di tecnologie "originali e senza precedenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Cina, Xi Jinping, ha invocato sforzi per promuovere l'innovazione, la stabilità delle catene d'approvvigionamento, nonché l'integrazione tra tecnologia e industria. Lo riporta l'agenzia di stampa statale "Xinhua", dando conto di una riunione del politburo del Partito comunista presieduta a Pechino dal presidente cinese. Xi ha invocato la necessità di dotarsi di innovazioni "originali e senza precedenti", di raggiungere l'autosufficienza tecnologica e di "combattere la battaglia nelle tecnologie fondamentali". L'innovazione, in particolare, dovrebbe essere utilizzata per "trasformare e aggiornare le industrie tradizionali, coltivare ed espandere nuove industrie, pianificare e costruire quelle del futuro". Il leader ha inoltre evidenziato l'importanza di migliorare "la resilienza e la sicurezza" delle catene di approvvigionamento, affinché il sistema industriale sia "autonomo e controllabile, sicuro e affidabile". Il tutto dopo che, lo scorso settembre, Xi ha sollecitato progressi anche nel campo delle nuove energie e nelle industrie strategiche emergenti, nonché ulteriori sforzi per rilanciare lo sviluppo delle province nord-orientali, in passato principale motore industriale della nazione. (Cip)