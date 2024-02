Business news: Egitto, sterlina potrebbe subire rapida svalutazione con accordo Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo preliminare raggiunto di recente dall'Egitto con il Fondo monetario internazionale (Fmi) prevede una "rapida svalutazione" della sterlina egiziana e un aumento del programma di finanziamento dell'organismo internazionale "da 3 a 7 miliardi di dollari o più", oltre a un'estensione della sua durata. Lo ha dichiarato una fonte governativa egiziana alle emittenti saudite "Al Arabiya" e "Al Hadath". La caratteristica principale dell'accordo è la rapida svalutazione della sterlina egiziana, come spiegato dalla stessa fonte, che ha l'obiettivo di ridurre la disparità tra i tassi ufficiali e quelli del mercato parallelo della sterlina rispetto al dollaro Usa. L'accordo sarà presentato alle autorità egiziane per la revisione. Nel frattempo, alcune fonti governative citate dal quotidiano egiziano "Al Borsa" hanno riferito che le autorità egiziane e la missione dell'Fmi in Egitto hanno concordato di attuare un sistema di tassi di cambio gestiti, piuttosto che liberalizzare completamente il tasso di cambio della sterlina rispetto alle altre valute. Secondo la fonte, gli aggiustamenti al tasso di cambio potrebbero avvenire nel breve periodo. La Banca centrale d'Egitto ha emesso una direttiva alle banche, stabilendo un limite massimo giornaliero di 150.000 sterline egiziane (circa 5.000 euro) per i prelievi da singoli conti o da tutti i conti di un cliente. Tale massimale si applica a prelievi in contanti o tramite assegni, senza eccezioni, come comunicato dalla banca in una nota rivolta alle istituzioni finanziarie egiziane. Le banche sono tenute a notificare preventivamente alla Banca centrale i casi in cui i clienti richiedano prelievi superiori a tale importo, ottenendo l'autorizzazione prima di procedere con l'erogazione dei fondi. (Res)