Business news: Marocco, crescita sostenuta del 3 per cento proseguirà slancio nel 2024

- La crescita economica in Marocco ha accelerato fino a raggiungere il 3 per cento nel 2023 e si prevede che questo trend prosegua anche durante l’anno corrente. E’ quanto si legge nell’ultimo rapporto del Fondo monetario internazionale (Fmi) incentrato sulla regione del Nord Africa e Medio Oriente. “I disastri naturali, come le inondazioni in Libia e il terremoto in Marocco, hanno avuto impatti umani e fisici devastanti”, prosegue il rapporto, sottolineando come Rabat abbia comunque ottenuto buoni risultati nel 2023, “che riflettono i forti ricavi del turismo e una ripresa della domanda interna”, mentre “l’inflazione ha continuato la sua graduale discesa”. L’Fmi prevede infine che “questo slancio continui nel 2024, presupponendo una stagione agricola regolare”. (Mar)