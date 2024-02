Business news: Usa finanziano progetto a sostegno di 9 mila agricoltori e pescatori della Tunisia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il progetto "Sharing Untapped Resources with Fishermen and Farmers (Surf)", lanciato dal ministero dell'Agricoltura e dall'ambasciata degli Stati Uniti in Tunisia, sostiene più di 9 mila agricoltori, pescatori, istituzioni emergenti e cooperative nei settori agricolo e della pesca per affrontare i cambiamenti climatici e migliorare la loro produttività. Lo ha confermato il ministro tunisino dell'Agricoltura, Abdel Raouf Ajimi, in una dichiarazione all'agenzia di stampa "Tap", al termine della presentazione del programma nella capitale. Ajimi ha aggiunto che "questo progetto sarà finanziato da una donazione degli Stati Uniti per un importo di 7 milioni di dollari, per un periodo di tre anni e mezzo, con l'obiettivo di promuovere pratiche sostenibili nei settori dell'agricoltura e della pesca, oltre a istituire un sistema di allarme rapido per far fronte alle catastrofi naturali come gli incendi boschivi. Citando l'ambasciatore statunitense in Tunisia, Joey Hood, "Tap" ha aggiunto che questo progetto fornirà sostegno ai settori agricolo e della pesca, alle istituzioni emergenti e alle cooperative per aumentare la produttività, migliorare i raccolti e adattarsi ai cambiamenti climatici. Nel suo intervento, l'ambasciatore Hood ha sottolineato che il progetto consentirà ad agricoltori e pescatori di accedere a nuove tecnologie, stabilendo partenariati con istituti di ricerca Usa che consentiranno loro di sviluppare sistemi innovativi per affrontare le sfide messe in essere dai cambiamenti climatici. (Tut)