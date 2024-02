Business news: Italia-Africa: Tajani, con Simest predisposti investimenti agevolati per 200 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri, di concerto con Simest, ha predisposto un nuovo pacchetto d’investimenti agevolati del valore totale di 200 milioni di euro destinati all’Africa. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenendo al vertice Italia-Africa, a palazzo Madama. “L’Italia ha deciso di aprire una nuova ambasciata in Mauritania, a dimostrazione del grande interesse che abbiamo per questo continente. Tre nuovi uffici Ice sono già operativi a Dakar, Nairobi e Lagos. Sace e Simest stanno rafforzando gli strumenti a disposizioni delle imprese che decidono di investire in Africa, aprendo altri tre uffici nel continente. Anche Cassa depositi e prestiti hanno aperto nuovi uffici in Marocco e in Egitto e presto lo faranno anche in Africa subsahariana. Tramite la cooperazione allo sviluppo oggi in Africa portiamo avanti interventi per due miliardi di euro, indirizzando la maggior parte delle risorse verso l’istruzione, il rafforzamento delle istituzioni e l’agroalimentare. L’Italia c’è ed è disposta a mettere a favore di questa strategia il proprio saper fare”, ha aggiunto. (Res)