Business news: presidente Ghana, fondamentale concentrare investimenti in infrastrutture

- Italia e Africa concordano sulla necessità di avere pace, sicurezza e sviluppo per i nostri popoli, e per raggiungere questi obiettivi è necessario concentrare gli sforzi in investimenti trasformativi, in particolare nel settore delle infrastrutture. Lo ha detto il presidente del Ghana, Nana Akufo-Addo, nel suo intervento al vertice Italia-Africa. “Un vertice come quello di oggi è un modo per mettere le basi di un lavoro comune”, ha detto Akufo-Addo, sottolineando che garantire infrastrutture all’Africa “sarà fondamentale” per permettere la ripresa dopo la pandemia di Covid e che, secondo le stime, entro il 2026 serviranno investimenti per non meno di 170 miliardi di dollari l’anno, tenendo conto di un deficit stimato di circa 100 mila miliardi di dollari l’anno. (Res)