Yemen: media Houthi, attacchi aerei di Usa e Regno Unito contro la capitale Sana’a

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli attacchi aerei lanciati oggi dagli Stati Uniti in Yemen, dopo che le autorità di Washington hanno dato il via ieri ad una rappresaglia contro le milizie filo-iraniane in Medio Oriente dopo la morte di tre militari in Giordania, avrebbero colpito anche la capitale Sana’a. Lo riferiscono i media dei ribelli sciiti filo-iraniani Houthi, aggiungendo che ai raid avrebbe partecipato anche il Regno Unito. Gli attacchi sarebbero stati lanciati anche nelle regioni di Al-Nahdain e Attan. In aggiunta, gli Houthi hanno denunciato anche 14 raid nelle province di Taiz e Hodeida. Poche ore fa, il Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) ha pubblicato una nota in cui ha annunciato la distruzione di sei missili anti-nave in aree dello Yemen che sono sotto il controllo degli Houthi. Gli armamenti sarebbero stati pronti per il lancio contro alcune navi nel Mar Rosso al momento dell'operazione. (Res)