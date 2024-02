Business news: auto, la Cina supera il Giappone per volume di esportazioni grazie ai veicoli elettrici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha perso il primato mondiale delle esportazioni di autovetture nel 2023 per la prima volta da sette anni a questa parte, superato dalla Cina. Lo riferisce il quotidiano "Nikkei", che riporta i dati fornite dalle associazioni dei produttori dei due Paesi. Lo scorso anno il Giappone ha esportato in tutto 4,42 milioni di veicoli, in crescita del 16 per cento su base annua, secondo i dati pubblicati dalla Japan Automobile Manufacturers Association. La Cina, però, ha registrato un vero e proprio boom delle esportazioni automobilistiche grazie alla sua posizione di leader nel campo dell'elettromobilità: lo scorso anno la prima potenza asiatica ha esportato in tutto 4,91 milioni di veicoli, con un incremento del 58 per cento su base annua, secondo la China Association of Automobile Manufecturers. Il Giappone non perdeva il primato mondiale delle esportazioni di automobili dal 2016, quando lo aveva temporaneamente ceduto alla Germania. La Russia è uno dei mercati che hanno maggiormente contribuito alla crescita delle esportazioni automobilistiche cinesi, per effetto del ritiro dal Paese dei costruttori giapponesi e occidentali. Il principale contributo all'export cinese è giunto però dai veicoli a nuova energia, le cui esportazioni hanno registrato un incremento dell'80 per cento su base annua. (Git)