Yemen: Usa e Regno Unito confermano nuovi attacchi aerei contro le postazioni Houthi

- Le autorità di Stati Uniti e Regno Unito hanno confermato i nuovi raid effettuati oggi contro 36 obiettivi in 13 diverse postazioni delle milizie sciite filo-iraniane Houthi in Yemen. In una nota, i due governi hanno precisato che l’operazione è stata condotta anche con il sostegno di Australia, Bahrein, Canada, Danimarca, Paesi Bassi e Nuova Zelanda. Gli attacchi aerei sono stati lanciati in risposta ai ripetuti attacchi degli Houthi contro le navi commerciali e militari nel Mar Rosso, dopo che le autorità di Washington hanno avviato ieri la rappresaglia contro le milizie filo-iraniane in Medio Oriente dopo la morte di tre militari in Giordania, domenica scorsa. Nel comunicato, le Forze armate di Washington e Londra hanno precisato di avere distrutto depositi sotterranei per lo stoccaggio di armi, sistemi e lanciatori missilistici, sistemi per la difesa aerea e radar in dotazione agli Houthi. Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha affermato in una nota che le nuove operazioni voglio inviare un “chiaro messaggio agli Houthi: se i loro attacchi contro le navi internazionali non cesseranno continueranno ad esserci conseguenze”. (Was)