Business news: Cina-Africa, deficit commerciale del continente aumentato di 17 miliardi di dollari nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commercio tra Cina e Africa è aumentato dell'1,5 per cento nel 2023, periodo in cui il deficit commerciale del Continente nei confronti del Paese asiatico è tuttavia arrivato a 64 miliardi di dollari contro i 47 miliardi di dollari del 2022. È quanto si apprende dai dati pubblicati dalle dogane cinesi, che lo scorso anno attestavano il volume degli scambi a 282,1 miliardi di dollari. Nel periodo di riferimento, le esportazioni cinesi verso il Continente sono ammontate a 173 miliardi di dollari (+7,5 per cento), mentre le importazioni sono diminuite a 109 miliardi di dollari, in calo del 6,7 per cento. I dati sul commercio sino-africano sono stati accolti con ottimismo a Pechino, che ha evidenziato il suo ruolo di "principale partner dell'Africa per 15 anni consecutivi". Nel corso di una conferenza stampa tenuta nella capitale cinese, il responsabile del dipartimento per gli affari dell'Asia occidentale e dell'Africa del ministero del Commercio, Jiang Wei, ha infatti presentato con toni enfatici il dato sul commercio bilaterale, definito "un riflesso della forte resilienza degli scambi tra Cina e Africa". Stando ai dati doganali, tuttavia, nel 2023 la Cina ha registrato un calo degli scambi con i suoi cinque principali partner nel Continente: Sudafrica, Angola, Nigeria, Repubblica Democratica del Congo ed Egitto. A incidere sulla performance, così come sul valore del commercio globale della Cina - crollato del cinque per cento su base annua nel 2023 –, sono state le difficoltà economiche interne, tra cui la recessione nel settore immobiliare, la debole fiducia di imprese e consumatori, oltre che le pressioni deflazionistiche. (Cip)