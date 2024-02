Usa: Carolina del Sud, iniziano a chiudere i seggi per le primarie democratiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I seggi in Carolina del Sud, dove sono in corso le prime elezioni primarie del Partito democratico in vista delle presidenziali di novembre, hanno iniziato a chiudere da pochi minuti, alle 19 locali. Le elezioni nello Stato, cruciale per la vittoria di Joe Biden contro Donald Trump nel 2020, si svolgono a seguito di una polemica con il New Hampshire, dopo che la Conferenza nazionale dei democratici ha modificato il calendario in favore della Carolina del Sud. In corsa per la posizione di candidato ufficiale del partito alle elezioni di novembre ci sono il presidente Joe Biden, decisamente favorito; il deputato Dean Phillips, del Minnesota; e la scrittrice Marianne Williamson. (Was)