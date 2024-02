Business news: Arabia Saudita, 4,53 miliardi di dollari di investimenti diretti esteri in terzo trimestre 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli afflussi di investimenti diretti esteri in Arabia Saudita hanno raggiunto i 4,53 miliardi di dollari nel terzo trimestre del 2023, secondo l'Autorità generale per le statistiche (Gastat). L'autorità ha pubblicato i dati sugli investimenti diretti esteri per la prima volta dall'adozione della nuova metodologia di calcolo a ottobre, sviluppata in collaborazione con il Fondo monetario internazionale, con sforzi congiunti tra la Banca centrale saudita e il ministero degli Investimenti. In base alla nuova metodologia di calcolo, i flussi di investimenti diretti esteri in uscita dal Regno hanno raggiunto 1,33 miliardi di dollari, con una cifra netta pari a 2,93 miliardi di dollari. Secondo il Gastat, questo dato riflette una diminuzione del 10 per cento rispetto al trimestre precedente, con un flusso netto di 3,47 miliardi di dollari. (Res)