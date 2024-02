Usa: Biden vince con il 96 per cento in Carolina del Sud, batteremo di nuovo Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vittoria alle primarie democratiche nella Carolina del Sud è “il primo passo della strada verso la vittoria”. Lo ha detto in una nota il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, commentando la vittoria ormai annunciata alle prime elezioni primarie ufficiali del partito. Con il 31 per cento dei voti attualmente già conteggiati, Biden ha ottenuto il 96,4 per cento dei consensi, con un vantaggio schiacciante rispetto alla scrittrice Marianne Williamson e al deputato Dean Phillips, del Minnesota. Il presidente, in questo momento sta partecipando ad un evento elettorale a Los Angeles, in California, ha affermato che i cittadini della Carolina del Sud “hanno parlato, e non ho dubbi: è il primo passo della nostra strada verso la presidenza, e verso una nuova sconfitta per Donald Trump”. (Was)