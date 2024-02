Business news: Fmi, turismo in Egitto risente meno della guerra rispetto a Giordania e Libano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha affermato che il settore turistico egiziano è stato colpito meno gravemente dalla guerra a Gaza rispetto ad altre economie, come quelle della Giordania e del Libano. Nel rapporto sulla regione del Medio Oriente e Nord Africa (Mena), l’Fmi ha osservato che il conflitto ha avuto un impatto negativo sul turismo nelle economie vicine al conflitto. In Libano e Giordania gli indicatori alberghieri nella regione sono tornati ai livelli del 2019 prima dell’ottobre 2023, ma i tassi di occupazione delle camere d’albergo sono diminuiti drasticamente dopo l’inizio del conflitto nella Striscia di Gaza, rispetto al periodo corrispondente dell’anno precedente. In alcune economie Mena, il turismo rappresenta tra il 2 e il 20 per cento del Pil. Il Fondo ha inoltre avvertito che impedire alle compagnie di navigazione di attraversare il Canale di Suez nel Mar Rosso avrà un impatto negativo sui flussi di valuta estera in Egitto. L’Fmi ha ridotto le sue previsioni per la crescita del Pil reale dell'Egitto dal 3,8 per cento nel 2024 al 3 per cento. (Cae)