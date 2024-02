Business news: Egitto, Banca centrale aumenta i tassi di interesse del 2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca centrale dell’Egitto ha aumentato i tassi di interesse del 2 per cento, portandoli al 21,25 per cento per i depositi e al 22,25 per cento per i prestiti. Lo ha reso noto la Banca centrale in un comunicato stampa, in cui si apprende che il Pil reale del Paese ha registrato un tasso di crescita del 2,7 per cento durante il terzo trimestre del 2023, rispetto al tasso del 2,9 per cento del trimestre precedente. I primi indicatori per il quarto trimestre del 2023 segnalano un rallentamento dell’attività economica. Secondo la dichiarazione della Banca centrale si prevede che il tasso di crescita del Pil rallenterà durante l’anno fiscale 2023/2024 rispetto quello precedente a causa dell’instabilità regionale e dell’interruzione del traffico di navigazione nel Mar Rosso, dovuto ai frequenti attacchi dei miliziani yemeniti Houthi alle navi commerciali in transito. Per quanto riguarda il mercato del lavoro, il tasso di disoccupazione si è stabilizzato al 7,1 per cento nel terzo trimestre del 2023. I tassi annuali di inflazione complessiva e di fondo hanno continuato a scendere raggiungendo rispettivamente il 33,7 per cento e il 34,2 per cento a dicembre 2023. (Cae)