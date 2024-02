Business news: Egitto conferma volontà di aumentare esportazioni a 100 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Egitto, Mostafa Madbouly, ha confermato la volontà di portare avanti i piani per aumentare le esportazioni del Paese fino a 100 miliardi di dollari, nonostante le sfide economiche in corso. Nel corso di una riunione tenuta per discutere una serie di meccanismi proposti per incrementare le esportazioni del Paese, Madbouly ha sottolineato la volontà dello Stato di sviluppare i piani necessari per superare tutti gli ostacoli al potenziamento e all'aumento delle esportazioni. (Cae)