Business news: Giappone, sussidi per lo sviluppo di tecnologia ottica per microchip

- Il ministero dell'Industria del Giappone ha annunciato che offrirà 45,2 miliardi di yen (circa 307 milioni di dollari) sotto forma di sussidi per incentivare lo sviluppo di tecnologia ottica da impiegare nella microelettronica, per sostenere il rilancio dell'industria nazionale dei semiconduttori. All'iniziativa partecipano le imprese Ntt, Nec, Furukawa Electric, Shinko Electric e Kioxa, con la consulenza di Intel e SK Hynix. Il settore intende utilizzare la luce per l'invio di segnali, accelerando le trasmissioni e riducendo i consumi energetici. "(Questa tecnologia" potrebbe segnare una svolta in futuro", ha dichiarato il ministro dell'Industria giapponese Ken Saito. (Git)