Business news: Cina-Arabia Saudita, firmato protocollo d'intesa su innovazione e investimenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Arabia Saudita hanno firmato un protocollo d'intesa sulla promozione degli investimenti e dell'innovazione nel Paese del Medio Oriente. Lo riferisce il "Quotidiano del popolo", precisando che l'intesa è stata raggiunta dal fondo d'investimento privato cinese Msa Capital e dal ministero degli Investimenti saudita. Tramite la firma del protocollo, gli investitori asiatici puntano ad agevolare le aziende saudite nell'ottenimento di investimenti strategici a livello globale, oltre che a facilitare le operazioni delle joint venture in tutti i settori. Msa Capital è stato tra i principali investitori dell'Arabia Saudita negli ultimi cinque anni: ha garantito investimenti per oltre 45 milioni di dollari in nove società operanti nel Paese. (Cip)