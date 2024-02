Usa: Camera, prossima settimana voto su pacchetto separato per aiuti ad Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera dei rappresentanti, il repubblicano Mike Johnson, ha annunciato una votazione in aula per la settimana prossima, relativamente ad un pacchetto “separato e autonomo” da 17,6 miliardi di dollari per finanziare l’assistenza militare ad Israele. In una comunicazione ai parlamentari, Johnson ha affermato che il Senato “non è riuscito a portare avanti il processo legislativo in maniera sufficientemente tempestiva, e le gravi circostanze che Israele si trova a dover affrontare impongono alla Camera di prendere il controllo della situazione”. L’annuncio di Johnson è arrivato mentre sono in corso le trattative al Senato per un accordo per mettere in sicurezza il confine con il Messico alla luce della crisi legata agli arrivi di migranti illegali, funzionale a fare approvare il pacchetto da 110 miliardi di dollari che la Casa Bianca ha chiesto al Congresso per continuare ad inviare aiuti militari ad Ucraina, Taiwan e anche Israele. Anche al Senato, entro mercoledì prossimo dovrebbe arrivare una votazione sul testo che sarà finalizzato prima di lunedì, il quale è stato aspramente criticato dai repubblicani alla Camera, pur includendo nuovi fondi per gli aiuti ad Israele e misure per mettere in sicurezza le frontiere. (Was)