Business news: nel 2024 sarà aperto un terzo punto di frontiera tra Cina e Kirghizistan

- Tra Cina e Kirghizistan sarà aperto un terzo valico di frontiera nel corso di quest'anno. Lo ha annunciato il presidente della Regione autonoma uigura dello Xinjiang, Erkin Tuniyaz, nel corso di un incontro della camera dei rappresentanti regionali, senza precisare a chi sarà consentito utilizzare il passaggio. Il punto di frontiera sarà aperto al passo Bedel, situato in una zona remota del sud-est del Kirghizistan, più o meno equidistante dalla città kirghisa di Karakol e da quella cinese di Aksu. Al momento tra Cina e Kirghizistan vi sono solo due valichi di frontiera: il passo Irkeshtam, nel profondo sud del Paese centrasiatico (a qualche ora di guida dalla città di Osh), e il passo Torugart, circa 160 chilometri più a est. Il punto di Bedel sarà il valico di frontiera più a est tra i tre. Il passo era utilizzato nell'antichità da viaggiatori e commercianti lungo l'antica Via della seta, per spostarsi tra la regione del lago Issyk-Kul e il deserto di Taklamakan. L'auspicio dei due governi è che la nuova frontiera possa dare nuovo slancio ai rapporti commerciali bilaterali e alleviare il traffico di merci che attualmente congestiona i due passi esistenti. A dicembre il vicepremier kirghiso Bakyt Torobayev ha anche annunciato l'inaugurazione, nel corso di quest'anno, di un ponte a quattro corsie sul passo Irkeshtam. Quanto a Torugart, il mese scorso il presidente kirghiso Sadyr Japarov ha reso noto che in primavera la dogana inizierà a operare 24 ore su 24, dopo che il governo cinese ha accolto una proposta in merito presentata dal premier di Bishkek Akylbek Japarov. (Res)